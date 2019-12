Henri d'Udekem d'Acoz opnieuw vrijgesproken voor oplichting

Graaf d'Udekem d'Acoz is ook de oom van koningin Mathilde. Samen met een kompaan zou hij een koppel uit Vlaams-Brabant hebben opgelicht voor 175.000 euro. Twee jaar geleden werd hij hiervoor veroordeeld door de rechtbank in Brussel tot een celstraf van 12 maanden met uitstel en boete van 16.500 euro.

Echtscheiding

De dochter van het koppel uit Vlaams Brabant was in een echtscheiding verwikkeld en haar ouders spraken de graaf aan als advocaat. d’Udekem d’Acoz bezocht hen in gezelschap van Hans Velle, die optrad als chauffeur van de edelman. Velle ging tussen november 2006 en 9 maart 2008 vaak op bezoek bij het paar en vroeg, in naam van de advocaat, in totaal een bedrag van 175.000 euro.

Tweede keer

"Nonkel Henri" had al een veroordeling op zak omdat hij landbouwgrond zou hebben omgezet in veel duurdere bouwgrond. In beroep werd hij toen ook vrijgesproken. En nu dus opnieuw.