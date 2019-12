VRT-personeel voert actie tegen besparingen: "VRT vervult verbindende maatschappelijke rol"

"We brengen verbindende programma's, zoals "Taboe", "Radio Gaga" en "Down the road". Bij de VRT krijgt ook fictie veel kans. Heel wat acteurs en muzikanten hebben hun eerste stappen bij ons gezet. Al die programma's vervullen een heel belangrijke functie voor die Vlaamse samenleving. Dat willen we vandaag tonen." Hij benadrukt dat het geen protestactie is. "We onderbreken geen programma's. We gaan niet op zwart. We willen ons publiek niet afstoten."