Opvallend: rode lijnen op gebouwen in Gent waarschuwen voor klimaatopwarming

De 25ste VN-klimaattop is afgelopen maandag begonnen in Madrid. De universiteit Gent maakt van de gelegenheid gebruik om haar engagement te tonen met de actie "Oceans are rising, so get informed". Een opvallende actie, want ze brengt rode lijnen aan op verschillende gebouwen om te waarschuwen voor de stijging van de zeespiegel. Dat gebeurde eerder ook al,in september, in het Museum van Deinze en de Leiestreek. Deze week duiken de lijnen dus ook op in het Gentse straatbeeld, op bijna alle campussen.

2 meter hoogte

Riet Van de Velde, milieucoördinator van de UGent: "Wij hebben samen met tientallen studenten, personeelsleden en professoren op onze campussen rode lijnen aangebracht op 2 meter hoogte als symbool voor de opwarming van de aarde, specifiek de stijging van de zeespiegel. We willen waarschuwen om de klimaatproblemen heel ernstig te nemen. Ook toekomstige problemen zoals droogte, minder voedselproductie en massamigratie. Mensen moeten iets beginnen te doen."

Tijdens klimaattop

Dat deze actie deze week loopt, tijdens de klimaattop in Madrid, is natuurlijk geen toeval: "Dat was altijd al de bedoeling. We willen daar echt de aandacht op vestigen, maar de actie kadert ook in een algemene campagne van de universiteit. We vragen aan de politiek om te luisteren naar de wetenschappers, we willen dat de bezorgdheden van de jeugd ook ernstig genomen worden. Maar we richten ons ook tot de universiteit zelf, want het gaat om zo veel meer dan dat, we willen met onze actie dat er ook effectief iets gebeurt. We krijgen wel heel veel positieve reacties, maar er moet ook financiële steun komen en meer mankracht om de doelstellingen te behalen."

Rol als universiteit

Riet Van de Velde benadrukt de rol als universiteit in de aanpak van klimaatproblemen: "Het is frustrerend om te zien dat we wetenschappelijke feiten maar niet uitgelegd krijgen aan de overgrote meerderheid. Naast de rode lijnen, zijn studenten van de "Green Office", dat is een groep dat zich bezig houdt met duurzaamheid binnen onze universiteit, ook bezig met maandelijkse podcasts over het klimaat."

De podcasts zullen binnenkort te beluisteren zijn, maar de opvallende rode lijnen blijven ook nog hangen tot na de klimaattop: "Ik kan mij voorstellen dat zelfs na de top sommige campussen zullen zeggen dat de plakband mag blijven hangen, want het hangt tenslotte niet echt in de weg."