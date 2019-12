Kamervoorzitter Dewael: "Meneer Dedecker, als u geen vraag kan stellen op twee minuten, dan is het geen goede vraag"

Onder de tafel van de Kamervoorzitter hangt een groot scherm met een aftelklok. In het wekelijkse vragenuurtje van de Kamer krijgt iedereen twee minuten de tijd voor een tussenkomst, zowel het parlementslid dat een vraag stelt, als de minister die antwoordt.



Als de tijd overschreden wordt, wordt het scherm rood en wordt de microfoon van de spreker afgesloten.



"Ik vind het een triestige bedoening", reageerde onafhankelijk parlementslid Jean-Marie Dedecker. "Straks gaan we nog eindigen als een Twitterparlement en gaan we onze klinkers en medeklinkers moeten tellen."



Volgens Kamervoorzitter Patrick Dewael zijn er over de spreektijd afspraken gemaakt en toont de klok duidelijk of iemand zijn tijd op is. "Meneer Dedecker, als u geen vraag kan stellen op twee minuten dan is het volgens mij geen goede vraag", antwoordde Dewael op de kritiek van Dedecker.