Volgende stap in impeachment: Nancy Pelosi wil akte van beschuldiging laten opstellen tegen president Trump

De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden in de VS Nancy Pelosi wil dat de voorzitter van de Juridische Commissie de "articles of impeachment" opstelt. Dat is de officiële akte van beschuldiging in de impeachmentprocedure tegen de Amerikaanse president Donald Trump. "Onze democratie staat op het spel" zei Pelosi in een toespraak.