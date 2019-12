Opera-ster Plácido Domingo over misbruikverhalen: "Ik gedroeg mij altijd als een heer, met respect en gevoeligheid"

"De verhalen waarin ik beschuldigd werd van aanranding en machtsmisbruik sloegen in als de bliksem", gaat Domingo nog verder. "In één ogenblik werd het wereldnieuws, het hield niet op. Het klopt, in die zin dat ik een publiek persoon ben, dat ik onder het zoeklicht van de publieke opinie moet staan. Maar er werden heel aanstootgevende dingen over mij gezegd als mens. In enkele uren tijd werden zonder mijn medeweten optredens geannuleerd, een halve carrière werd in één adem weggeveegd."

De operazanger vertelt in El Confidencial en Corriere della Sera nog dat hij zich lange tijd in zijn huis opgesloten heeft. "Het was een nachtmerrie, de meest moeilijke maanden van mijn leven. De beschuldigingen werden automatisch geloofd, ik voelde mij al bij voorbaat be- en veroordeeld. (...) "Ik zocht troost in muziek en de steun van zijn familie. Nu herneem ik stilaan mijn dagelijkse leven, mijn werk, en tussen vrienden en collega's voel ik mij sereen."