Slachtoffer van verkrachting door verdachten in brand gestoken op weg naar rechtbank in India

Het incident deed zich voor in het district Unnao in de noordelijke deelstaat Uttar Pradesh. Nog maar een week geleden was er ook in het zuiden van India, in Hyderabad, ophef over een gelijkaardige zaak. Een vrouw van 27 werd verkracht door een groep mannen en daarna levend in brand gestoken. De vrouw overleefde de brutale aanval niet.

