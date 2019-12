Sociale onrust in Chili: "Er bestaat hier geen middenklasse, het is rijk of arm"

In Chili blijven de protesten voortduren. Wat begon met verzet tegen de verhoging van de prijs voor een metroticket is een brede opstand geworden tegen de ongelijkheid in het land. Na een doorgedreven liberalisering de voorbije decennia werd Chili geprezen als een economisch wonder. Maar onder dat zogezegde wonder gaapt een diepe ongelijkheidskloof. Dat stelde ook onze reporter An Baccaert vast. Bekijk hierboven haar reportage.