76 jaar oud en toch nog 44.000 kilometer vliegen: unieke vlucht van legendarische Spitfire uit Tweede Wereldoorlog 

De laatste etappe van de marathonvlucht van de zilverkleurige piekfijne Spitfire was van Lelystad in Nederland naar de basis Goodwood in het zuiden van Engeland waar het avontuur ook begon op 5 augustus. Het toestel behoorde een tijd tot de Nederlandse luchtmacht. Om de gebeurtenis luister bij te zetten, verzamelden nog enkele Spitfires in Lelystad. De Spitfire werd trouwens tot 1955 ingezet door luchtmachten overal ter wereld.