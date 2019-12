Tolerantie voor alcohol heeft onze voorouders mogelijk behoed voor uitsterven

Het boek van Hockings en Robin Dunbar, professor Evolutionaire psychologie aan de University of Oxford, bekijkt net die verhouding van de mens met alcohol, vanaf ons verre evolutionaire verleden tot het heden.

"Een interessant punt is dat het alcoholgehalte in afgevallen fruit meestal maar zo'n 1 tot 4 procent bedraagt - zoals in zwak bier -, terwijl veel van de alcohol die mensen nu consumeren, veel sterker is dan dat", zei Hockings. "Zoals dat het geval is met andere stoffen als zout en suiker, ligt het probleem misschien niet bij de stof zelf, maar bij de concentraties waar we nu toegang toe hebben."

De wetenschappers zeggen in het boek dat alcohol vaak louter bekeken wordt als een 'sociaal probleem', of als een manier om dronken te worden. Dat gaat echter voorbij aan de belangrijke rol van alcohol in het sociaal weefsel van vele huidige en vroegere menselijke samenlevingen.

"Alcohol heeft een belangrijke rol gespeeld in de manier waarop mensen feesten gebruikt hebben om banden met elkaar te smeden en te behouden", zei professor Dunbar. "In verschillende culturen en periodes in de geschiedenis is het steeds een zeer belangrijk onderdeel geweest van het sociaal verkeer tussen mensen."

"Alcohol wordt meer en meer gezien als een medisch probleem, maar alcoholmisbruik is slechts een klein deel van een veel breder sociaal patroon van alcoholgebruik door mensen."

Van veel andere soorten is geweten dat ze alcohol consumeren en verwerken, en het volgende doel van de onderzoekers is het alcoholgehalte in wilde vruchten meten.

Het boek 'Alcohol and Humans: A long and social affair' is vandaag verschenen in het Verenigd Koninkrijk en verschijnt begin januari in de Verenigde Staten. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van de University of Exeter.