Twee agenten krijgen medaille nadat ze vrouw uit brandend huis hebben gered: "Dat is onze burgerplicht"

In de nacht van 16 op 17 januari 2018 redden twee agenten de 93-jarige Simona uit haar brandende huis in de Canadezenlaan in Adegem bij Maldegem. Bijna twee jaar later krijgen ze een medaille.

Angst voor het gevaar

De twee agenten waren er als eerste bij toen de oproep binnenkwam over de woningbrand. "Toen we aankwamen zagen we al overal vlammen. Een familielid stond buiten en riep dat er nog een vrouw binnen was. Ik heb geen moment getwijfeld, we moesten die vrouw uit de brand redden", zegt Maaikel Coens. Zijn collega Stef De Bondt dacht wel twee keer na: "Ik wist toen net dat mijn vrouw zwanger was van onze tweeling. Je wilt die vrouw helpen, maar je weet dat er gevaar meespeelt. Je wilt je kinderen zien opgroeien, maar toch zijn we binnengegaan."

Op blote voeten

De twee heren gingen meteen tot actie over. "We hebben het rolluik omhoog geduwd en zijn door het raam naar binnengegaan. Er kwam al direct rook naar buiten", zegt agent Coens. "Simona was aan het slapen toen we binnenkwamen. We hebben haar wakker gemaakt en naar buiten gedragen", gaat agent De Bondt verder. Ook Simona herinnert zich de avond nog heel goed. "Ik was aan het slapen toen die twee mij plots wakker maakten. Ik moest direct naar buiten. Op mijn blote voeten. Ik heb nog snel mijn badjas kunnen aantrekken en toen zijn we vertrokken."

Net op tijd

Simona moest naar het ziekenhuis omdat ze veel rook had ingeademd. "We zijn haar dan gevolgd en kregen daar te horen dat ze het niet gehaald zou hebben als we tien minuten later geweest zijn. Dat doet wel iets", vertelt agent De Bondt. "Zo'n medaille is wel leuk, daar doen we het natuurlijk niet voor. Maar het doet wel deugd die erkenning", vindt agent Coens. "De kinderen zijn ondertussen al bijna twee jaar oud. Ik ben blij dat het ons gelukt is en dat ik mijn zoontjes bij me heb", besluit agent De Bondt.