Vernieuwde kinderbijslag kan blijven bestaan, zegt Grondwettelijk Hof

De discussie over het nieuwe Vlaamse systeem van kinderbijslag, het Groeipakket, loopt al meer dan een jaar. In het oude systeem van kinderbijslag liepen de bedragen op naarmate er meer kinderen in het gezin waren en naarmate die ouder werden. In het nieuwe systeem, in voege sinds 1 januari 2019, is de leeftijdstoeslag afgeschaft en krijg je een vast bedrag van 163,2 euro per kind.