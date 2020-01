Ziekenfondsen aan de slag met privacywetgeving: websites worden aangepast

In oktober vroegen een aantal ziekenfondsen niet om expliciete toestemming voor het plaatsen van cookies. In plaats daarvan gingen zij ervan uit dat wie de website "bleef gebruiken", akkoord ging met het cookiebeleid.

De privacywetgeving keurt impliciete toestemming af, zeker als de bezoeker niet goed geïnformeerd is over welke cookies precies geplaatst zullen worden. Alle ziekenfondsen bij wie dit het geval was, waaronder Partena Ziekenfonds, hebben gezegd dit aan te passen.

Ook de Liberale Mutualiteiten, de Landsbond Onafhankelijke Ziekenfondsen en het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen laten in een e-mail weten dat zij bezig zijn hun cookiebeleid te verbeteren. HR Railcare, het ziekenfonds voor spoorwegpersoneel, zegt naar aanleiding van de berichtgeving de Google Analytics-tool van hun website te hebben verwijderd.

Wie in oktober de website van Symbio, een van de kleinste ziekenfondsen, bezocht, kreeg geen enkele cookiemelding te zien. Volgens de woordvoerder was dit "om interne redenen" geen prioriteit van het bedrijf. Symbio heeft besloten dit alsnog zo snel mogelijk in te stellen.