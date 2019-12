Sterrenchefs stoppen ermee of kiezen voor ander concept: wat is er aan de hand? En blijft het sterrenrestaurant bestaan?

Is dit een trend? Daarover zijn de meningen verdeeld. Er valt niet naast de hierboven opgesomde voorbeelden te kijken van chefs die van richting veranderen. Maar misschien zijn het er te weinig om echt van een trend te spreken. De chefs zelf zien geen trend als het gaat over de beweegredenen.

Bart Desmidt van Bartholomeus wou het dus rustiger aan doen, maar dat is niet zo voor chef-kok Gert De Mangeleer van Hertog Jan en zijn sommelier en mede-zaakvoerder Joachim Boudens. Zij zijn ook jonger (De Mangeleer is 42 en Boudens 39). Er was een andere reden, zegt Joachim Boudens: “De hoofdreden is dat het routine werd. 16 jaar hebben kok Gert De Mangeleer en ik er alles in gestoken om die drie sterren te halen en die zijn er dan ook gekomen. Maar dan voel je de routine, de uitdaging is een beetje weg. Je kunt je verhaal natuurlijk blijven herhalen, maar wij kozen ervoor om een nieuw doel te stellen.”

Peter Goossens van driesterrenrestaurant Hof van Cleve is nog niet van plan om te stoppen of van concept te veranderen, maar als oudgediende in de Belgische gastronomie ziet hij natuurlijk ook wat er gebeurt: “Ik zie geen trend, iedereen maakt een persoonlijke keuze, elk verhaal is anders. Ja, het is hard werken en het zijn lange dagen, en ja, de loonkosten zijn hoog in ons land, en je vindt soms moeilijk personeel. Er zijn veel mogelijke redenen.”