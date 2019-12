Zorgnetwerk "Sterrenkinderen" gaat ouders die pasgeboren kind verliezen beter begeleiden

Vanmiddag wordt in Antwerpen een nieuw zorgnetwerk voorgesteld: "Sterrenkinderen". Het is een zorgnetwerk voor ouders die een kindje verliezen tijdens de (prille) zwangerschap, bij de geboorte of kort erna. Het zorgnetwerk is een initiatief van Kinderwens ExpertiseNetwerk en biedt een professioneel vangnet in het ziekenhuis en een gestroomlijnde en veilige nazorg bij thuiskomst. Het is de bedoeling preventieve zorg te bieden en mentale gezondheidsproblemen te vermijden.