Benoeming nieuwe gouverneurs uitgesteld, terugkeer naar oude methode

In afwachting zullen er waarnemende gouverneurs worden aangesteld. In Oost-Vlaanderen wordt de huidige waarnemende gouverneur voorlopig verlengd. Ook in Vlaams-Brabant wordt aan huidige gouverneur Lodewijk De Witte, die normaal gezien op het einde van dit jaar met pensioen zou gaan, gevraagd om nog tijdelijk aan te blijven als waarnemend gouverneur. In Limburg – waar huidig gouverneur Herman Reynders vrijwillig opstapt op 1 februari – zal de arrondissementscommissaris vanaf 1 februari als waarnemend gouverneur worden aangesteld.