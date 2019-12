Bosbranden Australië: vuur verwoest gebied zo groot als de provincie West-Vlaanderen

De "mega fire" die eerst uit drie branden bestond maar nu dus uit tien, houdt lelijk huis ten noorden van de stad Sydney. "Het is alsof alles en iedereen moet wijken voor een brandhaard zo breed als de Belgische kust en heel West-Vlaanderen al is afgebrand", laat correspondente Eveline Masco vanuit Australië weten.

Gisteren kondigde de brandweer een noodwaarschuwing af in de staat New South Wales. Het vuur bedreigt intussen dan ook de dichtbewoonde stedelijke gebieden in de rand van Sydney. Maar de gevolgen van de hevige branden zijn nu al merkbaar in de stad. "Overal hangt er een dikke rook, er ligt as op de terrassen en in tuinen, een kwart meer mensen melden zich met astma-aanvallen of ademhalingsproblemen en er wordt opgeroepen om vooral binnen te blijven", zegt Masco.

Het vuur wordt aangewakkerd door de hitte en door hevige wind. "Aan de oostkust loopt het nu tegen de avond aan, dus de nacht zal voor veel bewoners bang afwachten worden en ook de weersvoorspellingen voor het weekend zien er niet goed uit", aldus Masco. Bij de vele bosbranden in het oosten van Australië zijn de voorbije weken al 680 huizen vernield.

