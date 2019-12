CD&V-voorzitter Coens: "Arco moet niet in het regeerakkoord opgenomen worden"

Na de ondergang van de Dexia-bank en van Arco in de financiële crisis van tien jaar geleden, wordt CD&V nog altijd achtervolgd door de belofte van de toenmalige federale regering om de Arco-coöperanten (gedeeltelijk) te vergoeden. In de vorige regering was een oplossing voor dat probleem zelfs opgenomen in het regeerakkoord, maar vijf jaar later is er nog geen oplossing.