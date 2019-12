Sammy Mahdi of Joachim Coens, straks kennen we nieuwe CD&V-voorzitter: "Meteen zware onderhandelingen op boterham"

Om 17u kennen we het verdict: wordt Sammy Mahdi of Joachim Coens de opvolger van Wouter beke als voorzitter van de Vlaamse christendemocraten? Na een eerste ronde met zeven kandidaten blijven de twee over in een beslissende finale. Tijdens de persconferentie in het CD&V-hoofdkwartier in Brussel zullen ze allebei een woordje zeggen. U kan de persconferentie dan live volgen op onze website.