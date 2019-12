Controleer vanaf nu zelf online of jouw medicijn beschikbaar is

En je krijgt nog meer informatie: "Patiënten kunnen zich ook registreren om per e-mail op de hoogte te blijven van een specifiek geneesmiddel", zegt Ann Eeckhout van het FAGG. "Je krijgt ook meer informatie over de reden van onbeschikbaarheid, de eventuele impact ervan en voor kritieke geneesmiddelen geven we ook alternatieven."

Farmastatus.be geeft wel enkel zicht op de beschikbaarheid die de producenten doorgeven en dus niet of een bepaald geneesmiddel wel of niet in het rek bij jouw apotheek ligt.

Dat komt omdat producenten pas verplicht zijn om het te melden wanneer een geneesmiddel langer dan 14 dagen onbeschikbaar is. Het kan dus zijn dat een geneesmiddel op de site als beschikbaar staat, terwijl het in de apotheek toch niet in verkrijgbaar is. En het omgekeerde kan ook. Als het geneesmiddel effectief onbeschikbaar is, kan het tijdelijk nog beschikbaar zijn bij apotheken en verdelers wanneer die nog over een voorraad beschikken.