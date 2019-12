Dag twee van staking in Frankrijk, openbaar vervoer ligt plat

Negentig procent van de hogesnelheidstreinen rijdt vandaag niet in Frankrijk. Ook is 70 procent van de regionale treinen geschrapt. De bus en metro in Parijs liggen grotendeels stil, en ook het luchtverkeer is zwaar verstoord. Daardoor is de staking ook voelbaar op de weg: in Parijs en elders in het land zijn grote files.