Dampkap in Gents restaurant schiet in brand, restaurantgangers opgeschrikt tijdens diner

Klanten van restaurant Taxi's in Gent hebben niet zo'n goeie avond beleefd, want tijdens het dineren brak er brand uit. De dampkap had vuur gevat, waardoor de rook zich snel door het hele gebouw kon verspreiden. "Ofwel werd het vuur naar binnen gezogen of waren de motors oververhit, daar zijn we nog niet zeker van", legt brandweerkapitein Erwin Van Damme uit. "Het andere deel van de leiding die langs buiten over de gevel loopt, is ook in brand geschoten."

Schade

Toen de brandweer aankwam, was iedereen al geëvacueerd. Een ambulance heeft twee personeelsleden afgevoerd naar het ziekenhuis omdat ze rook binnenkregen. De schade is voornamelijk beperkt gebleven tot de dampkap en de bedrading van de dampkap naar buiten. Vermoedelijk zal het restaurant niet voor morgenavond open kunnen gaan.