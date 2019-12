Belgische en Nederlandse klantengegevens van speelgoedwinkel online te koop

"Bol.com biedt ondernemers uit België en Nederland de mogelijkheid om hun assortiment via ons, als platform, te verkopen", vertelt Marjolein Verkerk van Bol.com. "Om te zorgen dat klanten hun pakketje ontvangen, delen wij met die ondernemers alleen de gegevens die nodig zijn om het pakketje te kunnen bezorgen, zoals naam en adres. Standaard geen telefoonnummer of emailadres. De privacy van onze klanten staat altijd voorop. De uitwisseling van deze gegevens gaat via onze beveiligde systemen. Dit incident is buiten onze systemen voorgevallen en is dus te wijten aan het eigen systeem van de ondernemer. Iedere ondernemer in Nederland en Belgie is zelf verantwoordelijk voor het volgen van de wet waaronder het juist verwerken van data."