Op televisie is er al een tijdje geen "Groot dictee" meer, maar nu is er "Het groot dictee heruitgevonden". In 105 bibliotheken hebben honderden kandidaten aan de voorrondes meegedaan van deze nieuwe grote dicteewedstrijd. Onze reporter ging luisteren hoe de hersenen kraakten in Mechelen in de nieuwe bibliotheek Het Predikheren. Bekijk zijn verslag hierboven.