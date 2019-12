Door plaatsgebrek speelplaats op dak van school in Gent: "Ze kunnen met de lift naar boven"

Dat scholen af en toe nieuwe speelplaatsen krijgen, is op zich niet bijzonder. Maar in Gent hebben ze toch een speciale plaats gevonden om extra speelruimte aan te leggen. In de lagere school van Sint-Bavo vonden ze er niks beter op dan de nieuwe speelplaats op het dak van de school te bouwen. Dat was nodig, want de school moest uitbreiden omdat er meer en meer leerlingen zijn. Er zijn al extra klaslokalen gebouwd en er was ook meer speelruimte nodig.

Meer leerlingen

Het bouwproject past in de plannen van Vlaanderen om de capaciteit in het onderwijs te verhogen. Sint-Bavo kreeg geld voor vier nieuwe klassen, die zijn intussen bovenop het bestaande gebouw gebouwd. Maar de speelplaats was te klein voor de extra leerlingen, legt Geert Allary van Sint-Bavo uit: "Je kan natuurlijk uitbreiden om 60 leerlingen plaats te geven, maar die moeten zich ook kunnen ontspannen, dus was er meer speelruimte nodig. De oplossing was niet eenvoudig, maar dan zijn we er op gekomen om een speelplaats op het dak te bouwen."

Veiligheid

Geert Allary: "De speelplaats is veilig want er zijn rondom de speelplaats panelen van om en bij de 2 meter hoog. Er is ook glas zodat er een mooi uitzicht is op de stad." Er kunnen veel leerlingen op de nieuwe speelplaats: "Het gaat om een uitbreiding van ongeveer 500 vierkante meter speelruimte. We hebben er ook voor gezorgd dat de lift tot daar komt, zo is het toegankelijk voor iedereen. De leerlingen moeten ook niet naar beneden gaan als ze naar het toilet willen, we hebben ervoor gezorgd dat er genoeg sanitair is."

Niet alles mag

"Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Er zal niet met de bal mogen gespeeld worden want dat zou voor problemen kunnen zorgen."