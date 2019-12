Geen geld voor nieuwe tribune: Gents theatergezelschap zoekt 270 mensen om een zitje te kopen

Het gezelschap heeft de bui voelen aankomen, want ook zij moeten besparen, net als een groot deel van het cultureel landschap. Compagnie Cecilia is volop bezig met verbouwingen en een comfortabele tribune is dan ook heel belangrijk. Ze zoekt nu creatieve oplossingen om extra geld in het laatje te leggen, en die oplossing zoeken ze bij de fans.

Koop jezelf een zitje

Fans kunnen zelf een zitje in de nieuwe tribune kopen. Een stoeltje kopen betekent niet automatisch dat je een vaste plaats krijgt: "Je koopt een anoniem zitje als steun. Je naam wordt vermeld op de website en op een scherm in de foyer. Het zijn ongenummerde plaatsen, dus we kunnen onmogelijk garanderen dat iemand altijd op dezelfde plaats kan gaan zitten. Onze voorstellingen zijn ook altijd weken op voorhand uitverkocht dus evident zou dat niet zijn", vertelt communicatieverantwoordelijke Marc Steens. De nieuwe tribune komt op de Expeditie, de zaal waar de voorstellingen plaatsvinden.

Zitje met voordelen

Het gezelschap zoekt 270 mensen die zo'n zitje willen kopen aan 250 euro. "Maar er zijn ook voordelen aan verbonden. Sponsors mogen gratis naar een voorstelling komen kijken met twee personen. Daarnaast krijgen ze ook voorrang als ze tickets willen bestellen voor andere voorstellingen. We gaan ze ook uitnodigen voor een rondleiding achter de schermen waar we onze werking gaan uitleggen en ze mogen ook een speciale nieuwsbrief verwachten een aantal keer per jaar." De aankoop is ook fiscaal aftrekbaar als gift.

Besparingen

Het gezelschap voelt zich genoodzaakt om dergelijke stunts uit te halen door de besparingen. "Het gaat om twee zaken eigenlijk. We zijn al een jaar bezig met het plan om te verbouwen. We hebben eerst geïnvesteerd in een goeie isolatie voor de zaal, de volgende stap is de tribune. We zijn nu ineens geconfronteerd met de besparingen van de regering en ook wij moeten 6% besparen. Om het dan allemaal nog gedaan te krijgen doen we een beroep op ons trouwe publiek. We hebben veel fans en weten dat veel mensen onze compagnie genegen zijn. We hopen dan ook dat ze ons willen steunen."

"Subsidieslurper"

"We worden altijd gedwongen om creatief om te springen met budgetten en nieuwe middelen te zoeken. We zijn niet verlegen om originele stunts te doen, tijdens de voorstellingen die er aan komen in het volgende seizoen gaan we ook een speciaal biertje aanbieden "De Subsidieslurper" waarvan ook de opbrengst naar de bouw van de nieuwe tribune zal gaan. We proberen gewoon alles uit."

Alle informatie over het kopen van een tribunezitje kan hier gevonden worden: klikken!