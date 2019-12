CD&V-onderhandelaar Koen Geens: "Kunnen bocht die Magnette vraagt niet maken, N-VA moet aan zet komen"

Bij het gesprek gisteren legde informateur Paul Magnette (PS) een inhoudelijke nota voor aan de christendemocraten. CD&V heeft het moeilijk met zowel de inhoud van die nota als met de manier waarop de informatieronde is verlopen.

Het was gisteren de eerste keer in drie weken dat Magnette met CD&V sprak. Intussen is er wél overleg geweest tussen de zogenoemde paars-groene partijen. Ook daar werden inhoudelijke nota's rondgedeeld, maar die heeft CD&V niet allemaal ontvangen. "We hebben ook nooit met meerdere partijen rond de tafel gezeten. Ik ben altijd aangewezen op wat anderen over anderen zeggen", zei Geens.