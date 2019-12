Gevangene om het leven gebracht in cel in Sint-Gillis

Het lichaam van de man werd gisteren gevonden. Hij was geïnterneerd, wat wil zeggen dat hij een misdrijf heeft begaan, maar niet toerekeningsvatbaar was. Eerst was nog niet duidelijk of de gevangene zelfmoord had gepleegd, of dat hij door iemand anders gedood was. Volgens het eerste onderzoek zou het inderdaad om dat tweede gaan: de man is om het leven gebracht, wellicht door zijn celgenoot, een Nederlander die in de cel zit op verdenking van diefstal. Toen het lichaam van het slachtoffer werd gevonden, was de vermoedelijke dader niet in de cel: hij was op gesprek bij de gevangenispsychiater. De twee mannen deelden een cel in de medische vleugel van de gevangenis.

Het Brussels parket is voorlopig karig met informatie: "Aangezien het om een verdacht overlijden gaat werd er een onderzoeksrechter gevorderd. Die heeft een autopsie bevolen, maar die moet nog worden uitgevoerd."

Moorden zijn erg zeldzaam in de Belgische gevangenissen. Drie jaar geleden werd nog een gevangene gedood door zijn celgenoot in Lantin, bij Luik. Daarbuiten zouden er de voorbije 25 jaar geen andere gevallen bekend zijn.