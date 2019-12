Spanning voor Sinterklaas: "Ik heb nog gestofzuigd, dan kon hij proper naar binnen"

Als u kinderen of kleinkinderen heeft, dan is er veel kans dat u vanochtend het resultaat van Sinterklaas z'n werkzaamheden hebt mogen aanschouwen. In veel gezinnen hadden de kinderen gisteravond hun schoen klaargezet, met wat lekkers voor het paard en een glaasje voor Sint en zijn helpers. En met een beetje geluk waren die schoenen vanochtend gevuld, zoals in deze woning in Vilvoorde, waar iedereen in de weer was.