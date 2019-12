Hoe links zijn de voorstellen van Paul Magnette (PS) nu écht?

In het zuiden van het land kijkt men een beetje beduusd naar de manier waarop de nota-Magnette wordt neergesabeld. De zakenkrant L’Echo (zusterkrant van De Tijd) was dit weekeinde vol lof over de voorstellen. ‘Een goed uitgangspunt’, schreef de editorialist van dienst die twee maatregelen isoleerde: werkgevers zouden vrijstelling van sociale bijdragen krijgen tot de derde werknemer (nu de eerste) en wie ontslag neemt krijgt een werkloosheidsuitkering. Het is die laatste maatregel die bij arbeidseconoom Stijn Baert wordt verketterd, maar die in liberale kringen in Wallonië furore maakt omdat hij uit de koker van de Franse premier Emmanuel Macron komt.

Welke maatregelen er precies in de nota van Magnette staan, is moeilijk te achterhalen. De formateur is geslepen en maakt verschillende versies van zijn tekst. Zo kan hij nadien perfect zien wie van de gesprekspartners er gelekt heeft naar welke krant. Daardoor verdwijnen er soms voorstellen die aanvankelijk wel in de nota stonden. Hij laat soms voorstellen staan die geen breekpunt zijn zodat de liberalen zichzelf daarna op de borst kunnen kloppen dat ze Magnette tot toegevingen hebben kunnen dwingen.