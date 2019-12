Kan een eencellige van mening veranderen? Volgens een nieuwe studie wel

Het zat Gunawardena dwars dat de studie volledig uit de belangstelling verdwenen was, en dus spoorde hij de studie uit 1967 op. Tot zijn verbazing ontdekte hij dat de auteurs, die S. roeselii niet hadden kunnen vinden, een andere soort trilhaardiertje gebruikt hadden om het experiment van Jennings te repliceren - Stentor coeruleus namelijk. Dat is echter een soort die verkiest rond te zwemmen terwijl ze zich voedt, in plaats van zich vast te hechten.

Niet verwonderlijk dat ze er niet in geslaagd waren om de resultaten te reproduceren, dacht Gunawardena, die intussen een lichte obsessie had omtwikkeld om te proberen het experiment van Jennings accuraat te herhalen. Maar als wiskundige van opleiding die in een medische school een labo leidde, dat zich toelegde op het verwerken van moleculaire informatie, had hij het niet gemakkelijk om andere mensen te overtuigen.

"Ik bleef het ter sprake brengen op de vergaderingen van mijn labogroep, en ik haalde aan dat het ons iets vertelt over de capaciteiten van eencelligen. We denken niet meer op die manier over hoe cellen werken", zei Gunawardena. "En, niet verrassend, niemand was geïnteresseerd. Het is verleden tijd, het is beschrijvende biologie - allemaal zaken waar jonge, pientere stagairs niets mee te maken willen hebben."

Maar hij hield vol en een van zijn postdoctorale onderzoekers, Sudhakaran Prabakaran, die nu een goep leidt aan de University of Cambridge, raakte geïnteresseerd. En een achttal jaar geleden sloeg het idee ook aan bij Joseph Dexter, een toenmalige student die later zou doctoreren bij Gunawardena.

Enkel gedreven door een onbedwingbare nieuwsgierigheid en zonder enige financiële steun, begonnen de drie aan een project dat jaren zou duren. "Het was een volledig onofficieel, skunkworks project", zei Gunawardena. "Het was niemands vaste job." Skunk Works was de officieuze naam van de onderzoeksafdeling van vliegtuigbouwer Lockheed Martin die zich met geheime projecten bezig hield, en een skunkworks project is een project van een kleine, weinig gestructureerde groep die zich 'in het zwart" bezig houdt met een project dat vaak gericht is op radicale vernieuwing.

Dexter en Prabakaran ontwierpen de experimenten en voerden ze ook uit, maar hun eerste uitdaging was het vinden van S. roeselii. Ze joegen het diertje overal na en zochten zelfs in plaatselijke poelen. Uiteindelijk vonden ze een leverancier in Engeland, die de organismen uit een poel in een golfbaan haalde en verstuurde over de oceaan.

Het team stelde een experimenteel apparaat op dat uitgerust was met video-microscopie en een systeem om op microscopisch niveau te kunnen richten, zodat ze nauwkeurig een irriterende stof konden afleveren in de buurt van de mond van hun S. roeselii proefkonijnen. In het begin gebruikten ze net als Jennings karmijnpoeder, maar daarmee zagen ze weinig reactie. Met vallen en opstaan ontdekten ze dat microscopische plastic bolletjes wel effectief waren.