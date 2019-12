Laat je groene gft-container niet in de kou staan: "Inhoud kan aanvriezen"

Dat de inhoud van je gft-container blijft zitten komt wel eens voor. Zeker tijdens de koude wintermaanden wanneer het gft-afval vastvriest in je container. Tijdens de inzameling van het gft-afval proberen de ophalers met behulp van het beladingsysteem op de vrachtwagens al het organisch materiaal uit de container te krijgen. Als dat niet lukt, omdat het gft-afval bevroren is, blijft het afval of een deel daarvan in de container.

Tips om bevroren GFT-afval te voorkomen

Leg onderin je container enkele proppen krantenpapier. Deze absorberen het vocht en voorkomen dat het afval aan de bodem vastvriest.

Heel vochtig materiaal wikkel je best in een laagje krantenpapier.

Werk in lagen. Steek hier en daar een velletje krantenpapier tussen het organisch afval, zo heeft de container minder kans om als geheel te bevriezen.

Druk of pers het gft-afval niet te vast in de container. Je kan je container beter elke ophaalronde laten leegmaken dan het materiaal op te sparen.

Plaats de container op een beschutte plaats en zet hem indien mogelijk pas de ochtend van inzameling buiten. De inzamelrondes starten om 7u00 's morgens.

Als je denkt dat de inhoud toch bevroren is, maak het materiaal dan voorzichtig even los met een schop alvorens je de container op de stoep plaatst.

Vastgevroren afval niet aangerekend

Het gft-afval dat blijft zitten in de container wordt niet aangerekend. De container wordt meermaals gewogen tijdens het leegmaken waardoor de prijs wordt berekend op het aantal kilogram dat in de ophaalwagen belandt. Je betaalt ook nooit een kost per aanbieding.