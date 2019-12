Lichten plaatsen op visnetten redt schildpadden en dolfijnen

Het grootste deel van de zeeschildpadden die in de netten terechtkwamen waren zogenoemde groene zeeschildpadden of soepschildpadden, naast onechte karetschildpadden en warana's of dwergschildpadden. Van de kleine walvisachtigen die per ongeluk gevangen werden, waren 47 procent Kaapse dolfijnen, 26 procent bonte of donkergestreepte dolfijnen en 24 procent bruinvissen van Burmeister.



"Dit onderzoek heeft het nut van lichten op netten voor het redden van zeedieren nog eens aangetoond. Wat we nu nodig hebben zijn lichten die erg stevig zijn en betaalbaar", zei professor Brendan Godley van de University of Exeter.

Het onderzoek maakte deel uit van het doorlopende werk van ProDelphinus, en het werd mogelijk gemaakt door de samenwerking met vissers uit de Peruaanse havens San Jose, Salaverry en Ancon.

De studie van de onderzoekers van de University of Exeter, de Peruaanse Universidad Cientifica del Sur, ProDelphinus en het Pacific Islands Fisheries Science Center in Honolulu van de Amerikaans NOAA is gepubliceerd in Biological Conservation. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van de University of Exeter.