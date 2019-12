Magnette is een man met een plan, maar snel zal blijken in hoeverre het wishful thinking is

Naar analogie daarmee zou Magnette wel eens bereid kunnen zijn tot toegevingen die we ons vandaag amper kunnen voorstellen. België Waals besturen, zonder de N-VA, en zonder Vlaamse meerderheid ? Die droomcoalitie mag wel wat kosten.

Paul Magnette is een man met een plan, zoveel is duidelijk. De komende dagen zal blijken in hoeverre het wishful thinking is. Als we de media mogen geloven heeft Magnette de liberale partijtop al op zak. Zijn paarse hocuspocus lijkt te werken. Alleen, de basis van Open VLD stribbelt tegen. En de liberale Kamerfractie is ook al niet wild enthousiast.

Maar verdorie, wat krijgen we nu ? Burgemeesters en parlementsleden die zich verzetten tegen de koers van de partijtop ? Dat kan toch niet waar zijn ? We gaan de talrijke boeken over de Belgische particratie toch niet moeten herschrijven zeker ? Om maar te zeggen dat er met Magnette veel op het spel staat, ook voor politicologen.