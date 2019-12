Mazelen maakt voor het tweede jaar op rij weer meer dodelijke slachtoffers: "Een schande"

Waar het in derdewereldlanden vaak om onvoldoende toegang tot medische zorg gaat, heeft de vaccinatiegraad in meer ontwikkelde landen te lijden onder toenemende religieuze of levensbeschouwelijke tegenstand. Die wordt soms ook gevoed door valse informatie op het internet over de gevolgen van vaccins. In juni bleek uit een bevraging dat een vijfde van de Belgen denkt dat vaccins niet veilig zijn.