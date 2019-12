"Mijn boodschap voor mijn 3 kinderen: word nooit zoals jullie mama!"

Nicole Polizzi, die in Chili geboren werd en geadopteerd werd door een New Yorks gezin: "Mijn grote droom was altijd om op televisie te komen. Toen ik las van die auditie voor "Guido’s en Guidettes" (Amerikanen met Italiaanse roots, red), dacht ik onmiddellijk: "Dat is me op het lijf geschreven." Ik ben dan dronken naar die auditie gegaan en kreeg onmiddellijk de rol. Toen ik dan uiteindelijk in het huis beland ben, heb ik me weer bezat. En ja, wat er volgde is geschiedenis." (The morning show, oktober 2019)

"We toonden ons zoals we waren. Zoals we zijn. Van de regisseurs kregen we toen alleszins geen feedback of aanwijzingen. Als we die vroegen, waren ze nooit beschikbaar. Als ik daar nu op terugkijk, is dat toch wel raar." (The morning show)