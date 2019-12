Na pijnlijk geschuifel op een kruk: "And I Oop" is populairste gif van 2019!

"Het succes is niet zo verbazingwekkend", aldus nieuwswebsite Mashable, "daar we in 2019 bijna ieder uur van de dag wel geconfronteerd werden met een of andere verrassing. Een verrassing die dan ook nog eens onaangenaam was. We moesten dan eventjes de tijd stoppen om ten volle te beseffen wat er juist gebeurd was. Deze gif zal dus ook nog wel in de toekomst vaak gehanteerd worden, tot het moment komt dat een verrassing helemaal niet meer zo verrassend is."

Het succes van de gif is des te opmerkelijk omdat hij zijn oorsprong vindt in een filmpje dat Masters al in 2015 op YouTube publiceerde, een gevolg van haar deelname aan de in de VS erg bejubelde realityshow "RuPaul’s Drag Race" . In dat filmpje hekelt ze het feit dat haar vrienden haar soms als babysit beschouwen als ze samen op stap gaan en daar heeft ze best wat moeite mee. Maar plots valt ze, erg expressief alleszins, stil met de woorden "And I Oop". Blijkbaar heeft ze zich door het geschuifel op haar kruk pijn gedaan ("I just hit my balls… I gotta get out of here."), te zien in het filmpje op 4:30 (Het originele YouTubefilmpje zelf werd intussen al meer dan 1,7 miljoen keer bekeken):