NASA geeft adembenemende beelden vrij van ruimtesonde Parker: nooit zag u de zon van zo dichtbij in actie

De Amerikaanse ruimtevaart­organisatie NASA lanceerde de zonnesonde Parker in augustus 2018. Het doel was de zonnewind te observeren , om zo meer te weten te komen over het klimaat in de ruimte, meer bepaald over zonnestormen.

Analyse daarvan moet nieuw inzicht opleveren in de energiestromen in het buitenste deel van de zonneatmosfeer, de corona. Die is zo'n 160 keer heter dan het oppervlak van de zon dat "maar" 6.000 Kelvin (5.727 graden Celsius) bedraagt. Om dat te realiseren, is Parker tot op iets meer dan zes miljoen kilometer van de zon genaderd, dat is dichter dan een ruimtetuig ooit kon komen.