Ondanks tegenslagen komt er uiteindelijk toch "a brand new day"…

Maar de ontvangst in en buiten de filmzalen was dus uitermate koel. Dat had volgens filmproducent Rob Cohen onder meer te maken met de 'all black cast' van de film: "Hoe groots, spectaculair en muzikaal de film ook was, toch liep de distributie van de film op veel plaatsen mank. Filmzalen die een overwegend blank publiek hadden, weigerden "The wiz" bijvoorbeeld te spelen, om hun publiek niet af te schrikken." (Time, december 2015)

Maar voor de zwarte Amerikaanse bevolking bleek de film dan weer wél erg belangrijk te zijn. Cultuurjournalist Gerrick D. Kennedy van Los Angeles Times in oktober 2018: "Voor een hele generatie zwarte Amerikanen die "The wiz" zagen, of het nu als theatermusical of als bioscoopfilm was, was dit de eerste keer dat ze mensen op die manier hoorden spreken, hoorden zingen en zagen bewegen, waardoor "The wiz" een soort van overgangsritueel werd voor de zwarte gemeenschap. Het is dan ook zo’n moment dat iedere zwarte zich herinnert, namelijk die eerste keer dat hij of zij "The wiz" zag. Want het thema was overduidelijk: de volharding om de Amerikaanse droom voor zwarten te realiseren, ondanks de vele tegenslagen en tegenkantingen."