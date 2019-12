Omstreden Amerikaanse zanger R. Kelly verdacht van omkoping bij huwelijk met minderjarige Aaliyah

De beschuldiging komt bij op de lange lijst met aanklachten die tegen R. Kelly lopen. De zanger zit momenteel in de gevangenis in voorhechtenis, in afwachting van enkele processen die gaan over onder meer misbruik van meisjes en vrouwen, het bezit van kinderporno en het betalen van zwijggeld aan slachtoffers.

In totaal zijn er 18 federale aanklachten tegen hem ingediend. Een eerste proces start in april volgend jaar, in Chicago, een tweede proces een maand later, in New York. R. Kelly ontkent alle beschuldigingen.