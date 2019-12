Saudische militair schiet drie mensen dood op Amerikaanse marinebasis in Florida

De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij meteen een telefoontje heeft gekregen van de Saudische koning Salman waarbij die zijn spijt heeft uitgedrukt voor het incident. Salman zou de schietpartij ook "barbaars" hebben genoemd, aldus Trump. De president heeft van goede relaties met Saudi-Arabië een speerpunt gemaakt van zijn beleid in het Midden-Oosten, maar die relaties zijn onder druk gekomen na de oorlog in Jemen en de moord op de journalist Jamal Khashoggi in het Saudische consulaat in de Turkse stad Istanbul.



Op de basis in Pensacola aan de Golf van Mexico werken meer dan 16.000 militairen en nog eens 7.400 burgerlijk personeel. Op de basis is een belangrijke school gevestigd voor de opleiding van piloten voor de Amerikaanse marine. De basis is onder meer de thuisbasis voor de "Blue Angels", het stuntteam van de Amerikaanse marine.

Het gaat om de tweede schietpartij op een militaire basis in de VS op enkele dagen tijd. Eergisteren schoot een militair twee werknemers dood op de marinebasis van Pearl Harbor op Hawaï. Die man zou boos geweest zijn op zijn werkgevers, maar het onderzoek is nog niet afgerond.