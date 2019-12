Stemmen uit Chili: "Ik wil niet wakker worden binnen 30 jaar en zien dat alles hetzelfde is gebleven" 

"Het gaat moeilijk worden, we hadden een groei van 2 à 3 procent. Volgende maand vrees ik dat we geen 1 procent meer halen. Dat is een ramp. Een van de grootste werkgevers in dit land waren de kmo’s (kleine en middelgrote ondernemingen, red.). Nu worden die geplunderd en bestolen. Ze moeten hun personeel ontslaan. Ze zeggen dat we afstevenen op 500.000 werklozen."

"Hoe is dit mogelijk? Een land dat zo vooruit ging, en dat willen ze nu plots kapotmaken? Op deze manier? Dat gaat mijn verstand te boven. Ik ben 74 jaar en ik heb heel mijn leven gevochten voor vooruitgang in dit land. Vandaag gaan we opnieuw 30, 40 jaar achteruit."



