Hoe vaak eindigt de avond bij jou met pita? "Studenten komen gemiddeld 3,6 kilo bij tijdens studies"

De onderzoeker mat ook het BMI van de studenten (de verhouding tussen je gewicht en je lengte). Bij mannelijke studenten steeg het BMI van 21,6 naar 23,2. Bij vrouwen is de stijging ook hier veel milder: van 21,1 naar 21,9. Voor beide geslachten blijft het gemiddelde BMI wel onder de 25, wat de maatstaf is om "overgewicht" te meten. Ook het vetpercentage is bij 7 op 10 studenten significant toegenomen.