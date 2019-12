Suikerrock Tienen houdt er na volgende zomer mee op: "Stadsbestuur heeft geen respect voor ons"

Het festival heeft het gevoel dat Suikerrock geen prioriteit is voor het huidige bestuur. "Suikerrock was 34 jaar lang, samen met Tiense Suiker, hét belangrijkste uithangbord van de stad Tienen. Duizenden vrijwilligers hebben over de jaren heen het beste van zichzelf gegeven. Helaas moeten we vaststellen dat het huidige Tiense stadsbestuur geen respect toont voor het unieke en belangeloze werk van zowel Suikerrock als haar partners en vrijwilligers", laat de organisatie weten.



"Na de heraanleg van de Grote Markt gaan we daar niet meer terechtkunnen, terwijl dat wel zo was afgesproken", vertelt organisator Walter Kestens in "Start Je Dag" op Radio 2 Vlaams-Brabant. "Zonder de onvoorwaardelijke steun van het stadsbestuur heeft het geen zin meer. We kunnen niet anders dan deze beslissing nemen."