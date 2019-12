Sultan Qaboos van Oman, de man die op het slappe koord over de Perzische Golf danst

Als er iets over de opvolging geregeld is, wordt dat erg vaag gehouden. Bij zijn overlijden zou een raad van de koninklijke familie een opvolger moeten kiezen onder de neven van Qaboos. Als de familie het niet eens wordt, heeft de sultan in het geheim zelf een opvolger aangeduid. De naam daarvan is geschreven op verzegelde enveloppen die bewaard worden in het paleis in de hoofdstad Muscat en in de stad Salalah.

Die opvolging is dus van groot belang: niet enkel voor Oman, maar ook voor de andere staten in de regio en voor de westerse bondgenoten. We weten niet wie Qaboos zal opvolgen en of de nieuwe sultan die koers zal voortzetten.