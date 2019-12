Sultan van Oman landt op Brussels Airport met twee (!) Boeings 747 voor medische behandeling

Hij landde vannacht met twee toestellen op Brussels Airport en niet van de minste. Het gaat om een Boeing 747SP, vermoedelijk voor zijn entourage, en een Boeing 747-400 (foto bovenaan). Die laatste is een grotere variant. Het was in dat toestel dat de sultan zelf zat. Er was trouwens nog een derde vliegtuig: de veel kleinere Gulfstream 550 landde als eerste (zie foto verderop).

De sultan is 79 en sukkelt al een poosje met zijn gezondheid. Dat is precies de reden waarom hij naar ons land is gereisd want hij wil zich in het UZ in Leuven laten behandelen. Tijdens zijn verblijf huurt hij het viersterrenhotel The Fourth op de Grote Markt in Leuven wekenlang helemaal af.