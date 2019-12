Telenet wil slimme huishoudtoestellen beter beveiligen, maar waarom is dat nodig?

"Daar blijft het niet bij", zegt professor Bart Preneel, specialist cryptografie aan de KU Leuven. Volgens hem lopen alle toestellen die je met het internet verbindt - zoals een deurbel of een lamp - het risico om gehackt te worden. Via een slecht beveiligde slimme deurbel of lamp kunnen hackers in je computer geraken en zo bijvoorbeeld bankgegevens stelen.

Maar Preneel wil de mensen niet te veel alarmeren. "De modems die bij ons door Proximus, Telenet of Orange worden aangeleverd, zijn over het algemeen goed beveiligd. Maar als we slimme toestellen, die niet voldoende beschermd zijn zomaar aan onze wifi koppelen, kunnen hackers die gebruiken om binnen te geraken."