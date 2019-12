Elke dag 6 tieners in ziekenhuis na alcoholmisbruik en "maatregelen worden tegengehouden door bierlobby"

Zo droomt de dokter van een begeleidingstraject voor tieners die hebben geleden aan een alcoholvergiftiging. "We kunnen hen opvolgen op medisch vlak, maar ook met psychologische of zelfs psychiatrische ondersteuning. Op die manier zouden we de omgeving en de jongeren zelf kunnen helpen, en kunnen we naar preventie en bewustwording toewerken. Zodat we herval vermijden. Want vaak blijft het niet bij één keer. En je kan je inbeelden dat meerdere intoxicaties nog meer ernstige gevolgen gaan hebben", aldus dokter De Dooy.



Er zijn dus verschillende maatregelen mogelijk, maar die worden tegengehouden door de bierlobby. Dat zegt Marijs Geirnaert van het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol. Zij pleit ervoor de leeftijdsgrens voor de aankoop van alcohol op te trekken tot 18 jaar.

"Het is vooral de bierindustrie die dat niet ziet zitten", zegt ze. "De federatie van sterke dranken en wijnen is daar wel voorstander van. Er is heel veel wetenschappelijk bewijs dat dit helpt omdat hersenen van jonge mensen nog niet volgroeid zijn. Ze hebben veel meer risico's als gevolg van alcoholgebruik dan volwassenen."