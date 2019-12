Troonopvolger Guillaume van Luxemburg en zijn (Belgische) vrouw Stéphanie verwachten hun eerste kindje

Troonopvolger Guillaume van Luxemburg en zijn vrouw Stéphanie hebben vandaag bekendgemaakt dat ze hun eerste kindje verwachten. De baby zal in mei worden geboren.

Guillaume is de zoon van Groothertog Henri van Luxemburg en hij trouwde in 2012 met de Belgische Stéphanie de Lannoy. Hun kind wordt tweede in lijn om groothertog of -hertogin te worden.



Guillaume van Luxemburg en zijn vrouw wonen op dit moment in Londen, waar Guillaume een postuniversitaire opleiding volgt en Stéphanie kunstgeschiedenis studeert.