Uber kreeg vorig jaar in VS ruim 3.000 meldingen van seksueel misbruik

Uber, het taxibedrijf dat via een mobiele app privépersonen die vervoer zoeken met elkaar in contact brengt, heeft voor het eerst een uitgebreid rapport gepubliceerd over de veiligheid van zijn activiteiten in de Verenigde Staten. Het rapport gaat over alle taxiritten die het bedrijf regelde in heel 2018 en een groot deel van 2017.

In heel 2018 verzorgde Uber 1,3 miljard ritten in de VS. Er waren vorig jaar 3.045 klachten over seksueel wangedrag tijdens Uber-ritten. Van de mensen die seksueel misbruik rapporteerden, was ongeveer de helft passagier en de helft chauffeur. De beschuldigingen lopen uiteen van ongewenst zoenen tot aan verkrachting.

"Uber is een afspiegeling van de samenleving", reageerde juridisch directeur Tony West. "Het trieste, ongelukkige feit is dat seksueel geweld vaker voorkomt in onze samenleving dan mensen denken. Mensen praten hier niet graag over."

In totaal stierven vorig jaar 58 mensen door ongelukken tijdens een Uber-rit. Daarnaast kwamen 9 mensen om het leven in een Uber door fysiek geweld.